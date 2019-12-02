Son Dakika Haberleri: Antalya'da ayağını şoför kapısının penceresinden uzatan sürücüye ceza kesildi
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Antalya'da ayağını şoför kapısının penceresinden uzatan sürücüye ceza kesildi

6 saat önce

Manavgat ilçesinde şoför kapısının penceresinden ayağını uzatarak otomobiliyle seyreden sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'da ayağını şoför kapısının penceresinden uzatan sürücüye ceza kesildi, System.String[]

Manavgat ilçesinde şoför kapısının penceresinden ayağını uzatarak otomobiliyle seyreden sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı.

Manavgat'ın Beşkonak turizm bölgesinde, sürücüsünün bir ayağını açık olan şoför kapısının penceresinden dışarı uzatmış, açık bırakılmış bagajdan da yüksek sesle müzik yayını yaparak ilerleyen 06 HAP 23 plakalı otomobili görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

Beşkonak yakınlarında durdurulan otomobilin sürücüsü S.E. (22) karakola götürülerek, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 650 lira idari para cezası kesildi ve ehliyetine 65 ceza puanı uygulandı.

Beşkonak, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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