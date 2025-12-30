Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar - Son Dakika
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar
30.12.2025 09:59  Güncelleme: 10:18
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar
Antalya'da zehriyle öldüren, kuvvetli çenesiyle balıkçıların malzemelerine zarar veren balon balığının popülasyonunun azaltılması için desteklenen avcılık faaliyetleri kapsamında, 2020-2025 yılları arasında 111 bin 197 balık yakalandı; 8 milyon 339 bin 775 yeni bireyin de ekosisteme girişi önlendi. Balon balığı avcılarına, 6 yılda 1 milyon 227 bin 144 lira destek ödemesi yapıldı.

Denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunu ve stok katılım oranını azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında balon balığı avcılığı, destekleme kapsamına alındı. Uygulamayla balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip balıkçılar, yakaladıkları 8 tür balon balığını veya kuyruğunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belirlenen yerlere teslim etti. Zehriyle öldüren, kuvvetli çenesiyle balıkçıların av malzemesine zarar veren balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmada 'avcılık' önem kazandı.

ANTALYA'DA BALIKÇILAR 22 BİN 450 BALON BALIĞI AVLADI

Sayısı hızla artan istilacı balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azaltılması için avlanmasının teşvik edildiği uygulamanın 2025 yılı destekleme kapsamında alım işlemleri, 1 Aralık'ta tamamlandı. Antalya'da balon balığı avcılığı kapsamında destekleme alan balıkçılara 479 bin 600 lira ödeme yapıldı. Kentte, balon balığı avcılığı yapan balıkçılar, Lagocephalus sceleratus türünde 10 bin 204, diğer türlerde 12 bin 246 balon balığını teslim etti. 'Benekli balon balığı' olarak bilinen Lagocephalus sceleratus türü adedi için 35 lira, diğer balon balığı türleri adedi için 10 lira destekleme gerçekleştirildi. Balon balığı avcılığı desteklemesine ilişkin başvurular, 2 Ocak 2026'da başlayacak.

1 BALON BALIĞININ AVLANMASI İLE 75 YENİ BALIK ENGELLENDİ

Destekleme uygulamasıyla, 'Lagocephalus sceleratus', 'Lagocephalus spadiceus', 'Lagocephalus suezensis', 'Lagocephalus guentheri', 'Torquigener flavimaculosus', 'Tylerius spinosissimus', 'Lagocephalus lagocephalu', 'Sphoeroides pachygaster' türlerinden avlanılan her bir dişi balon balığı sayesinde yaklaşık 75 yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi. Antalya Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre; 2020- 2025 yıllarında 68 bin 785 'Lagocephalus sceleratus' türü ile 42 bin 412 diğer türler olmak üzere 111 bin 197 balon balığı avlandı. Balıkçılar, bu süreçteki 6 av döneminde 1 milyon 227 bin 144 lira destek ödemesi aldı. Avcılık desteklemesi ile yakalanan balon balıkları sayesinde 8 milyon 339 bin 775 yeni bireyin ekosisteme girişi önlendi.

ANTALYA'DA YILLARA GÖRE AVLANAN BALON BALIĞI SAYISI

Destekleme kapsamında Antalya'da yıllara göre yakalanan balon balığı sayısı ise şöyle: "2020'de 35 bin 343 'Lagocephalus sceleratus' türünün yakalanmasıyla 2 milyon 650 bin 725, 2021'de 2 bin 164 'Lagocephalus sceleratus', 1794 adet diğer türün avlanmasıyla 296 bin 850, 2022'de 8 bin 47 'Lagocephalus sceleratus', 6 bin 540 diğer türün yakalanmasıyla 1 milyon 94 bin 25, 2023'te 4 bin 779 'Lagocephalus sceleratus', 5 bin 611 diğer türün avlanmasıyla 779 bin 250, 2024'te Lagocephalus sceleratus türünde 8 bin 248, 16 bin 221 diğer türün avlanmasıyla 1 milyon 835 bin 175 yeni birey balon balığının ekosisteme girişi engellendi."

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar - Son Dakika

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar
