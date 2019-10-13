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Antalya'da bozayı heyecanı

55 dakika önce

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Gidengelmez Dağı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaban hayatının incelenmesine yönelik yapılan fotokapan çalışmaları kapsamında, bozayı ve vaşak görüntülendi.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Gidengelmez Dağı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaban hayatının incelenmesine yönelik yapılan fotokapan çalışmaları kapsamında, bozayı ve vaşak görüntülendi.

Toroslarda yaygın olarak bilinen vaşağın yanı sıra fotokapan kameralarına bozayının da takılması, yaban hayatı zenginliği açısından heyecan yarattı. Fotokapan görüntü kayıtlarında ensesinde Karadeniz yöresinde görülen bozayılara özgü olduğu belirtilen beyaz halka görülmesi açısından da ilginç olduğu değerlendirmesinde bulunan DKMP uzmanları, boz ayıların daha önce Toroslar'da görüldüğünü dile getirdi. DKMP'nin bir diğer fotokapanına ise yine Gidengelmez Dağı'nda iki vaşak görüntüsü yansıdı. Kameraya merakla yaklaşan vaşakların da anne ve yavrusu olduğu belirtildi.

Antalya'da bozayı heyecanı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:55 Kaynak: DHA
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