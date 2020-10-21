"İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Yazıcı başkanlığında yapıldı - Son Dakika

"İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Yazıcı başkanlığında yapıldı

21.10.2020 15:07

Antalya'da 2020 yılı dördüncü "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Antalya'da 2020 yılı dördüncü "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcıları Nurettin Ateş ve Dr. Atıf Çiçekli ile Antalya'daki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Yazıcı, Antalya genelinde 111 biten, 305 devam eden, 58 ihale aşamasında, 53 başlanmayan ve 7 tasfiye edilen proje olduğunu açıkladı.

Yazıcı, 2020'de yapımı devam eden 534 projenin toplam tutarının 17 milyar 235 milyon 873 bin lira olduğunu kaydetti.

Eylül sonu itibarıyla Antalya'da yürütülen projelerde parasal gerçekleşme oranının yüzde 56,93 olduğunu belirten Yazıcı, bu oranın genel ve özel bütçeli kuruluşlarda yüzde 78,41, belediyelerde ise yüzde 35,46 olduğunu bildirdi.

-"Antalya, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi"

Antalya'da her yolun turizme çıktığına dikkati çeken Yazıcı, "Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi. Burada bizim vereceğimiz kötü bir fotoğraf, Türkiye'nin fotoğrafı olur. Bütün kurumlar, başta Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyemiz olmak üzere şehrimizi güzelce elden geçirmeliyiz. Antalya'yı marka değerine yakışır bir hale getirmeliyiz. Kurumlarımız bu noktada üstüne düşen görevi yerine getirmeli." diye konuştu.

Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun önemine de değinen Yazıcı, işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı olması gerektiğini ifade etti.

-"Afet ve kriz anında imkanlarımızı seferber etmeliyiz"

Finike ve Kumluca'da yaşanan fırtına felaketinin herkesi üzdüğünü dile getiren Yazıcı, "Afet ve kriz anında tüm kurum ve kuruluşlarımızın imkanlarını seferber ederek krizin çözümüne katkı sağlamaları çok önemli. Devlet olarak bu güce sahibiz. Bu tür durumlarda imkanları seferber etmek için teyakkuzda olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yakın tarihte yaşanan orman yangınında tüm kurumların göstermiş olduğu koordinasyondan mutluluk duyduğunu söyleyen Yazıcı, zor zamanlarda koordineli olarak çalışmanın devlet kurumlarının şanına yakışır bir hareket olduğunu dile getirdi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yazıcı başkanlığında yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yazıcı başkanlığında yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yazıcı başkanlığında yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yazıcı başkanlığında yapıldı

Ersin Yazıcı, Türk Lirası, Antalya, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' Vali Yazıcı başkanlığında yapıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız Giresunspor, yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'u 4-3 mağlup etti Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı
Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak         
16:07
Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı         
15:46
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
Kadro dışı kalan Mesut Özil isyan etti: Adalet için sesimi yükselteceğim Kadro dışı kalan Mesut Özil isyan etti: Adalet için sesimi yükselteceğim         
14:59
Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil         
14:37
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş         
13:54
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi         
13:33
Trans birey Derya'ya verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından fazla bulundu Trans birey Derya'ya verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından fazla bulundu         
13:27
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi         
11:36
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 16:25:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Yazıcı başkanlığında yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei