"İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Yazıcı başkanlığında yapıldı

Antalya'da 2020 yılı dördüncü "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcıları Nurettin Ateş ve Dr. Atıf Çiçekli ile Antalya'daki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Yazıcı, Antalya genelinde 111 biten, 305 devam eden, 58 ihale aşamasında, 53 başlanmayan ve 7 tasfiye edilen proje olduğunu açıkladı.

Yazıcı, 2020'de yapımı devam eden 534 projenin toplam tutarının 17 milyar 235 milyon 873 bin lira olduğunu kaydetti.

Eylül sonu itibarıyla Antalya'da yürütülen projelerde parasal gerçekleşme oranının yüzde 56,93 olduğunu belirten Yazıcı, bu oranın genel ve özel bütçeli kuruluşlarda yüzde 78,41, belediyelerde ise yüzde 35,46 olduğunu bildirdi.

-"Antalya, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi"

Antalya'da her yolun turizme çıktığına dikkati çeken Yazıcı, "Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi. Burada bizim vereceğimiz kötü bir fotoğraf, Türkiye'nin fotoğrafı olur. Bütün kurumlar, başta Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyemiz olmak üzere şehrimizi güzelce elden geçirmeliyiz. Antalya'yı marka değerine yakışır bir hale getirmeliyiz. Kurumlarımız bu noktada üstüne düşen görevi yerine getirmeli." diye konuştu.

Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun önemine de değinen Yazıcı, işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı olması gerektiğini ifade etti.

-"Afet ve kriz anında imkanlarımızı seferber etmeliyiz"

Finike ve Kumluca'da yaşanan fırtına felaketinin herkesi üzdüğünü dile getiren Yazıcı, "Afet ve kriz anında tüm kurum ve kuruluşlarımızın imkanlarını seferber ederek krizin çözümüne katkı sağlamaları çok önemli. Devlet olarak bu güce sahibiz. Bu tür durumlarda imkanları seferber etmek için teyakkuzda olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yakın tarihte yaşanan orman yangınında tüm kurumların göstermiş olduğu koordinasyondan mutluluk duyduğunu söyleyen Yazıcı, zor zamanlarda koordineli olarak çalışmanın devlet kurumlarının şanına yakışır bir hareket olduğunu dile getirdi.