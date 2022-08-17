Çocuğunu görmeye eski eşinin evine gitti, kadının sevgilisi tarafından başından vuruldu!

Saat 11.00 sıralarında, Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, apartmanın giriş katında oturan eski eşi L.A.'nın yanında kalan çocuğunu görmeye giden Mehmet Ali Gilik, dairenin balkonundan içeri girmeye çalıştı. Bu sırada L.A., cep telefonu ile erkek arkadaşından yardım istedi. Av tüfeği ile adrese gelen Veli D., Gilik'e ateş etti.

BAŞINDAN VURULDU

Başından vurulan Gilik, çevredekilerin yardımıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahale sonrası Gilik, Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri de Veli D.'yi gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.