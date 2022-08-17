Çocuğunu görmeye eski eşinin evine gitti, kadının sevgilisi tarafından başından vuruldu! - Son Dakika
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Çocuğunu görmeye eski eşinin evine gitti, kadının sevgilisi tarafından başından vuruldu!

17.08.2022 15:23

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çocuğunu görmek için eski eşi L.A.'nın evine gidip, içeri balkondan girmeye çalışan Mehmet Ali Gilik, genç kadının erkek arkadaşı Veli D. tarafından av tüfeği ile başından vuruldu.

Saat 11.00 sıralarında, Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, apartmanın giriş katında oturan eski eşi L.A.'nın yanında kalan çocuğunu görmeye giden Mehmet Ali Gilik, dairenin balkonundan içeri girmeye çalıştı. Bu sırada L.A., cep telefonu ile erkek arkadaşından yardım istedi. Av tüfeği ile adrese gelen Veli D., Gilik'e ateş etti.

Çocuğunu görmeye gitti, eski eşinin sevgilisi başından vurdu

BAŞINDAN VURULDU

Başından vurulan Gilik, çevredekilerin yardımıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahale sonrası Gilik, Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri de Veli D.'yi gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuğunu görmeye gitti, eski eşinin sevgilisi başından vurdu
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ÇOCUĞUNU GÖRMEYE GİTTİ, ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİ BAŞINDAN VURDU ÇOCUĞUNU GÖRMEYE GİTTİ, ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİ BAŞINDAN VURDU Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğunu görmeye eski eşinin evine gitti, kadının sevgilisi tarafından başından vuruldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğunu görmeye eski eşinin evine gitti, kadının sevgilisi tarafından başından vuruldu! - Son Dakika
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