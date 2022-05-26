Deniz kaplumbağalarının üreme yuvası kafesle korumaya alındı - Son Dakika
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Deniz kaplumbağalarının üreme yuvası kafesle korumaya alındı

26.05.2022 11:43

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, caretta carettaların üreme sezonunda tespit edilen ilk yuva, kafesle korumaya alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, caretta carettaların üreme sezonunda tespit edilen ilk yuva, kafesle korumaya alındı.

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifinden yapılan açıklamada, Akdeniz'de nesli tehlike altında olan önemli canlı türlerinden caretta carettaların yuvalarının Çıralı'da özenle korunduğu kaydedildi.

Kooperatifin, Çıralı sahilinde 2000 yılından beri deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmalarını yürüttüğü, sezonun açılmasıyla belirlenen ilk yuvanın da kafesle koruma altına alındığı belirtildi.

2021'de 3 bin 24 yavru caretta carettanın denizle buluşarak zorlu yolculuğa çıktığı ifade edilen açıklamada, "Her yıl mayısta başlayan çalışmalar yavruların denize ulaştığı eylüle kadar devam ediyor." denildi.

Yavruların denize ulaşabilmesi için sahilde koruma çalışmalarının birden fazla kurum ve kuruluşun çabalarıyla sürdürüldüğü kaydedilerek, Kemer Belediye Başkanlığının da çalışmalara destek verdiği aktarıldı.

Yuvalama kumsallarında titizlikle koruma yapılmasının büyük önem taşıdığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Çıralı gibi yuvalama kumsallarına tatile gelenlerin desteği de çok önemlidir. Mayıs ile Eylül arasında yuvalama alanlarına motorlu araçla girilmemesi, gece kumsala çıkılmaması, kıyıdan sahile doğru ışık yapılmaması, gündüzleri kumun kazılmaması, tatilcilerin kendilerini kuma gömmemesi, kumsalda ateş yakılmaması ve gürültü yapılmaması, deniz kaplumbağalarının başarılı bir üreme sezonu geçirebilmeleri için uyulması gereken başlıca kurallardır. Çıralı'da görev yapan 8 kişilik ekip, bu kurallara uyulmasını sağlamak için canla başla çalışmaktadır."

Deniz kaplumbağalarının üreme yuvası kafesle korumaya alındı
Deniz kaplumbağalarının üreme yuvası kafesle korumaya alındı
Deniz kaplumbağalarının üreme yuvası kafesle korumaya alındı
Deniz kaplumbağalarının üreme yuvası kafesle korumaya alındı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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