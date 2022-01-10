Antalya'da denizde kaybolduğu bildirilen kadın turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde akıntıya kapılarak denizde kaybolduğu bildirilen kadın turisti arama çalışmaları devam ediliyor.

Çıralı mevkisinde üç gün önce dere yatağının denizle buluştuğu noktadan karşıya geçmek isterken denize düştüğü ihbarı yapılan turisti arama çalışmalarını sahil güvenlik ekipleri denizden, Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de karadan sürdürüyor.

Dalış timinin de görev aldığı aramalarda, 2 drone ile insansız su altı gözlem aracı da kullanılıyor.

Yağış nedeniyle öğle saatlerde ara verilen çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Öte yandan kimliği henüz tespit edilemeyen turistin son görüntülerinin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Görüntülerde, sırtında ve önünde iki çanta asılı olan, elinde ise kırmızı bir poşet bulunan kadının yürüyerek geçmesi yer alıyor.

Kemer'de, 8 Ocak'ta bir kadın turistin, suya düşen sırt çantasını almaya çalışırken akıntıya kapılarak açığa sürüklendiği ihbarında bulunulmuş, bunun üzerine bölgede ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.