Antalya'da depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'da bir işyerine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde bir iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla depoya gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Alevlere müdahale eden iş yeri çalışanı dumandan etkilendi. Çalışana, bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlattı.