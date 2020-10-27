Antalya'da depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'da depoda çıkan yangın söndürüldü

27.10.2020 18:11
Antalya'da depoda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Antalya'da bir işyerine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da bir işyerine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde bir iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla depoya gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Alevlere müdahale eden iş yeri çalışanı dumandan etkilendi. Çalışana, bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlattı.

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KOBİ'lerin sıkça yaptığı 5 hata ABD konsolosluk çalışanı Nazmi Mete Cantürk'e "FETÖ'ye yardım" suçundan hapis cezası Son Dakika: 500 lirayı aşan altından yeni rekor geldi İskenderun'da yangın bölgesine su taşıyan tanker 13 aracı biçti: 1 yaralı Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi Koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü Kayıp kadının kredi kartından para çeken zanlı, Gülümser Bulut cinayetinin sanığı çıktı Sert tedbirler geri mi dönüyor? Ateş Kara, yarınki Bilim Kurulu toplantısını işaret etti
Ceman Enginyurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı Ceman Enginyurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:57
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine ortak tepki AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine ortak tepki         
17:28
Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak         
17:16
Altının kilogramı 499 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 499 bin liraya yükseldi         
16:57
TOKİ 2021'de dar gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak TOKİ 2021'de dar gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak         
16:49
Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın         
16:22
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu toplantıya çağrılmadı" iddialarına yanıt         
16:13
Paşinyan'a istifa çağrısı: Sadece Karabağ değil Ermenistan'ın geleceği de tehdit altında Paşinyan'a istifa çağrısı: Sadece Karabağ değil Ermenistan'ın geleceği de tehdit altında         
16:08
Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü         
15:19
3 çocuk babası kolunda enjektörle ölü bulundu! Annesi sinir krizi geçirdi 3 çocuk babası kolunda enjektörle ölü bulundu! Annesi sinir krizi geçirdi         
15:15
Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor         
14:31
İYİ Partili vekilden Ankara'yı karıştıracak iddia: Partiden birinin sarayla ilişkisi var, koalisyon için mutabakata varılacak İYİ Partili vekilden Ankara'yı karıştıracak iddia: Partiden birinin sarayla ilişkisi var, koalisyon için mutabakata varılacak         
14:26
Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu         
11:57
Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlara hapis cezası geliyor Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlara hapis cezası geliyor         
11:09
Krediyle aldığı koyunlar küpe takıldıktan sonra aniden fenalaşıp ölmeye başladı Krediyle aldığı koyunlar küpe takıldıktan sonra aniden fenalaşıp ölmeye başladı         
11:05
Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik         
10:09
Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2020 18:15:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei