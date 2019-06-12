Antalya'da düşen eğitim uçağının pilotuna son görev

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan
, son yolculuğuna uğurlandı.
Manavgat ilçesi Sorgun
mevkisi yakınlarında, iki gün önce sivil eğitim uçağının dün düşmesi sonucu, pilot Levent Arslan ile öğrenci Ataberk Gökmen hayatını kaybetmiş, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün yaralanmıştı. Levent Arslan'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı morgundan alınarak Konuksever Cemevi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine eşi Irina Arslan ile babası Veli ve annesi Zeynep Arslan
da katıldı. Okunan duanın ardından cenaze Muratpaşa
ilçesi Güzeloluk
Mahallesi'ndeki Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Irina Arslan, tabutu sık sık öperek eşini son yolculuğuna uğurladı. - ANTALYA