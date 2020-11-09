Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 3 genç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Korkuteli istikametinden Antalya istikametine giden Can Çalışkan idaresindeki 20 UE 234 plakalı otomobil, Yazır Mahallesi'nde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen U.Ç. idaresindeki 07 AHK 721 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Can Çalışkan (20), Melahat Şahin (19) ve Sezer Karadeniz (25) olay yerinde yaşamını yitirirken, hafif ticari araç içinde bulunan Fırat Kubuz (19) ile araç sürücüsü U.Ç. (22) yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde yaşamlarını yitiren 3 kişinin cenazesi de otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA