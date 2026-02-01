Haber: Muhammet Fatih Başcı
(ANTALYA)- Antalya- Isparta kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre Antalya-Isparta kara yolunda meydana gelen kazada 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Yerel › Antalya'da Feci Kaza: 7 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?