"Yörük göçü" etkinliği - Son Dakika
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"Yörük göçü" etkinliği

14.05.2022 17:29

Kumluca ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Yörük göçü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kumluca ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Yörük göçü" etkinliği gerçekleştirildi.

Yörüklerin yaylaya göçlerinin canlandırıldığı programda, geleneksel kıyafetleri giyenler, geçmişte kullanılan tarım aletlerinin yanı sıra at, eşek, deve, keçi, koyun ve köpeklerle yürüdü.

Gödene Caddesi'nde başlayan "Yörük göçü" Karatepe Stadyumu'nda sona erdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştiremedikleri festivalin bu yıl Antalyalılar ve turistlerle buluştuğunu söyledi.

Festivale halkın katılımının yoğun olduğunu dile getiren Köleoğlu, Yörük kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Yörük göçü etkinliği
Yörük göçü etkinliği
Yörük göçü etkinliği
Yörük göçü etkinliği
Yörük göçü etkinliği
Yörük göçü etkinliği
Yörük göçü etkinliği
Yörük göçü etkinliği
Yörük göçü etkinliği

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yörük göçü' etkinliği - Son Dakika


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