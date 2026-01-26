Antalya'da Fırtına ve Yağış Felaketi - Son Dakika
Antalya'da Fırtına ve Yağış Felaketi

Antalya'da Fırtına ve Yağış Felaketi
26.01.2026 23:19
Antalya'da 'sarı kod' uyarısının ardından kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle dere taştı, araçlar mahsur kaldı.

METEOROLOJİNİN 'sarı kod'lu uyarısının ardından Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve hortum nedeniyle dere taştı, araçlar mahsur kaldı, seralar zarar gördü. Bir aracın üzerine sundurma devrilirken, bazı yollar trafiğe kapatıldı, bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Antalya için yaptığı 'sarı kod'lu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Uyarıda, yağışların çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, metrekareye 51 ile 75 kilogram, yer yer 100 kilograma kadar yağış düşebileceği, rüzgar hızının ise saatte 80 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtilmişti.

KONTEYNER SUNDURMA ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinin konteyner sundurması, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta hasar meydana geldi.

DERE TAŞTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi'nde dere taşması sonucu su seviyesi yaklaşık 40 santimetreye yükseldi. Yakın bölgede bulunan Sarısu Mahallesi'nde bazı araçlar su birikintileri nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşlar suyla kaplanan yollardan geçmekte zorlanırken, motokuryeler ulaşımda güçlük yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi, Boğaçay Deresi'nde taşma riskine karşı Hurma Köprüsü'nü geçici olarak trafiğe kapattı. Bölgede ekiplerin önlem aldığı öğrenildi.

'15 YILDIR AYNI MANZARA'

Sarısu Mahallesi'nde işletmesi bulunan Gürsal Görmez, yaşananlara tepki göstererek, "Sarısu Mahallesi 15 yıldır bu halde. Burada ticaret yapmaya çalışıyoruz ama insanlar mağdur. Çok kötü bir sel ile karşı karşıyayız. Yukarıdan mı tıkandı, yoksa Sarısu tarafında Kadınlar Plajı olarak bilinen bölgede mi tıkanma oldu bilmiyoruz. Yıllardır önlem alınamıyor. Biz de dükkanımızı su basmasın diye nöbet tutuyoruz" dedi.

DOLU VE HORTUM SERALARA ZARAR VERDİ

Döşemealtı ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili olurken, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde hortum meydana geldi. Finike'de sahilden gelen hortum, sahil yolundaki yönlendirme levhalarını devirdikten sonra Yeni Elmalı Yolu güzergahına ilerledi.

BALKON KORKULUKLARI VE GÜNEŞ PANELLERİ DEVRİLDİ

Yeni Elmalı Yolu üzerindeki Saklısu Mahallesi'nde seralara zarar veren hortum, çevredeki apartmanlarda da hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların balkon korkulukları ile balkonlarda bulunan eşyalar zarar gördü. Bir dairenin ağır hasar aldığı, aynı binadaki güneş panellerinin devrildiği öğrenildi. Park halindeki bazı araçlarda da hasar oluştu.

KUMLUCA'DA HORTUM, ELEKTRİK KESİNTİSİNE NEDEN OLDU

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde denizden gelen hortum, Yalı mevkisinde başlayarak Yenice mevkisine doğru ilerledi. Hortum, seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerin çatılarına kurulu güneş enerjisi sistemlerine zarar verdi. Enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç, "Fırtına ve sağanak yağışla birlikte hortum oluştu. Bir anda gelip geçen hortum geçtiği yerlerde zarara neden oldu. Seralarımız büyük zarar gördü. Sabah olunca hasarın boyutu daha net ortaya çıkacak" dedi. Kısa sürede etkili olan fırtına, dolu ve hortum mahallelerde paniğe neden olurken, olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Fırtına ve Yağış Felaketi - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya'da Fırtına ve Yağış Felaketi - Son Dakika
