Antalya'da gencin yüzüne saplanan demir çubuk güçlükle çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da gencin yüzüne saplanan demir çubuk güçlükle çıkarıldı - Son Dakika

Antalya'da gencin yüzüne saplanan demir çubuk güçlükle çıkarıldı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında gencin yüzüne saplanan demir çubuk, hastanede plastik cerrah ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla çıkarıldı.

Antalya'da gencin yüzüne saplanan demir çubuk güçlükle çıkarıldı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında gencin yüzüne saplanan demir çubuk, hastanede plastik cerrah ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla çıkarıldı. Gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre Alanya ilçesinde, 1 Ocak gecesi meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Emre Gündoğan'ın yüzüne bariyerin demir çubuğu saplandı. Ağır yaralanan genç, Alanya Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.


AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, demir çubuğun büyüklüğü nedeniyle itfaiye ekiplerinden destek istedi. Operasyona katılan itfaiye ekibi, Emre Gündoğan'ın yüzündeki demirin dışta kalan bölümünü kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hasarlı bölgesi onarılan gencin, beyinle ilgili sorunları olabilme ihtimali üzerine yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.


Demiri çıkarma ihtimallerinin zor olması nedeniyle itfaiyeden destek istediklerini dile getiren Özlenen Özkan, "Hastaya demir tek bir noktadan girmişti. Sol gözden boyna kadar demir içerideydi. Dışta kalan bölümün ağırlık vermesi nedeniyle itfaiyeden yardım aldık. Dışta kalan ağır demir parçası kesildi. Demiri hemen çıkartmadık çünkü bölgedeki büyük damarların demir tarafından yırtılmış olma ihtimali vardı. Demiri çıkardığınız zaman ulaşamadığınız damar hasar gördüyse hastayı o anda kaybedebilirsiniz. Bunun için önlemlerimizi aldık. Ardından demiri güvenli şekilde çıkarttık. İtfaiye ekipleri de işlerini profesyonelce yaptı" dedi. - ANTALYA

Antalya, Plastik, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

85 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı
Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm

Son Dakika Haberleri
01:13 Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu - Son Dakika Haber
01:12 Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
01:11 Arnavutköy ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
01:10 Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
01:03 TEM'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika Haber
00:51 Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Son Dakika Haber
00:32 Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 03:24:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da gencin yüzüne saplanan demir çubuk güçlükle çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]