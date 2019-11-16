Antalya'da gözüne batan kanca nedeniyle sahile vuran yunus kurtarıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde, gözüne batan kanca nedeniyle kıyıya vuran yunus ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Finike Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hasyurt sahilinde bir yunusun karaya vurduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahile giden ekipler, balığın gözüne batmış bir kanca olduğunu tespit etti. Veterinerler yunusun gözündeki kancayı çıkardı.

Tedavisinin ardından denize yönlendirilen yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.