Antalya'da hayırsever iş insanı Süleyman Kanmaz'dan eğitime destek - Son Dakika
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Antalya'da hayırsever iş insanı Süleyman Kanmaz'dan eğitime destek

17.06.2022 11:42
Antalya'da hayırsever iş insanı Süleyman Kanmaz'dan eğitime destek

Antalya'nın Serik ilçesinde belediye binası olarak inşa edilen yapının Özel Eğitim Uygulama Okulu adıyla eğitime kazandırılmasına katkı sağlayan hayırsever iş insanı Süleyman Kanmaz, okula yeni uygulama alanları da yaptırdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde belediye binası olarak inşa edilen yapının Özel Eğitim Uygulama Okulu adıyla eğitime kazandırılmasına katkı sağlayan hayırsever iş insanı Süleyman Kanmaz, okula yeni uygulama alanları da yaptırdı.

Kanmaz'ın Karadayı Mahallesinde ailesi adına destek verdiği Serik Özel Eğitim Uygulama Okulunda annesi Gülsüm ve babası Mehmet Kanmaz'ın adının verildiği yeni uygulama alanları törenle açıldı.

Törende konuşan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, en büyük şanslarının eğitime gönül veren hayırseverler olduğunu söyledi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi için destek verdiklerini dile getirdi.

Karadayı Mahallesinde belediye hizmet binası olarak inşa edilen 330 metrekarelik yapının iş insanı Süleyman Kanmaz'ın katkılarıyla özel çocuklar için eğitim kurumu haline dönüştürüldüğünü hatırlatan Aputkan, eğitimin öncelikleri olduğunu vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de 72 öğrenci kapasiteli okulun 62 özel öğrencisinin bulunduğunu, okulda 35 öğretmenin görev yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından uygulama alanlarının açılış kurdelesi kesildi.

Başkan Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan ve beraberindekiler daha sonra okulu gezdi. Aputkan ve Çalışkan okula katkılarından dolayı iş insanı Kanmaz'a plaket verdi.

Törene, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Emre Çalışkan, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da hayırsever iş insanı Süleyman Kanmaz'dan eğitime destek - Son Dakika

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