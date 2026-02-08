Antalya'da Heyelan Nedeniyle Yol Kısmen Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Heyelan Nedeniyle Yol Kısmen Kapandı

Antalya\'da Heyelan Nedeniyle Yol Kısmen Kapandı
08.02.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca-Kemer kara yolunda heyelan sonucu ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Güvenlik önlemleri alındı.

Antalya'nın Kumluca- Kemer kara yolu, meydana gelen göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı.

Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda göçük ve heyelan meydana geldi. Yolda oluşan yaklaşık 10 metrelik çukur nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve Karayolları ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sürücüleri uyaran ekiplerin yoldaki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, göçük ve heyelan oluşan kara yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

"2025'teki yağışın yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldık"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca-Kemer yolunda göçük ve heyelan oluşan kara yolunda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Şahin, AA muhabirine, Antalya'nın birçok ilçesinde yoğun yağışların görüldüğünü ve bundan dolayı heyelan ve göçüklerin olduğunu belirtti.

Yağışlar nedeniyle toprağın suya doyduğunu aktaran Şahin, "Antalya 2025 yılında yağan toplam yağışın hemen hemen yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldı. Bu yağışlı günlerin böyle devam etmesi halinde şubat ayı ortasında 12 ayın toplam yağışı kadar yağışı 45 günde almış olacağız. Bu kadar yoğun yağışa altyapı dayanmadı, toprak suya doyunca heyelanlar, taş düşmeleri oluştu." dedi.

Şahin, Kaş, Alanya, Manavgat ve Konyaaltı ilçelerinde bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşandığını bildirdi.

"Aşırı yağmur yağınca dere yatakları bunu kaldıramadı"

Kemer-Kumluca D-400 kara yolunda da göçük oluştuğunu anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Yoğun yağış kara yolunun altında menfezin altını oyarak menfezi koparıyor, o yüzden de bir oyuk oldu. Karayolları ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor, ilk etapta yolu dağ tarafından genişletiyorlar trafiği oradan verecekler. Daha sonra köklü bir çözüm için çalışacaklar. Aşırı yağmur yağınca dere yatakları bunu kaldıramadı. Dere yataklarımızda aşırı sera atıkları, ifrazatın birikmesi, bir takım bitkilenmelerin artması gibi sebeplerle daralma söz konusu. Seralar dere yataklarını daralttı, yoğun seranın olduğu bölgelerde düdenlerimiz kapandı. Halbuki bu düdenler doğal bir tahliye görevi görüyordu. Şimdi çalışıyoruz, hızla toparlayacağız."

Vali Şahin, olayla ilgili ölü ya da yaralının olmadığını kaydetti.

Olumsuz bir durumun yaşanmaması için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Şahin, vatandaşların da dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan Şahin, geçen haftalarda Manavgat'taki hortumda yaralanan bir kişinin de taburcu olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kumluca, Antalya, Ulaşım, Güncel, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Heyelan Nedeniyle Yol Kısmen Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

16:33
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor Fast-food restoranlarını sarsacak karar
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar
16:09
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
16:04
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 16:56:08. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Heyelan Nedeniyle Yol Kısmen Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.