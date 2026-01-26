Antalya'da İddianame: Böcek ve 26 Kişi Suçlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarından bulunduğu şüpheliler hakkında 26 ayrı somut eyleme ilişkin değerlendirme yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede iş insanlarından iş çözme ve nüfuz kullanma vaadiyle para temin edilmesi, iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında daire ve dükkan alınması, ihale süreçleriyle bağlantılı maddi menfaat sağlanması, lüks araç ve gayrimenkul alımları ile bu menfaatlerin akraba ve yakınlar üzerinden temin edildiği iddialarına yer verildi.

Savcılık, söz konusu eylemlerin "icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

İddianamede, 2024 yerel seçimleri sürecinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim propaganda çalışmalarına ilişkin reklam giderlerinin bazı iş insanlarına ödetildiği belirtildi.

Bu kapsamda bir reklam firmasının düzenlediği faturalar üzerinden, Y.Y'ye ait şirketlerden 8,5 milyon lira, S.K'ye ait şirketten 475 bin lira, A.Y'ye ait şirketten ise 1 milyon 800 bin liranın üzerinde ödeme yapıldığı kaydedildi.

Ödemelerin, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile bazı belediye görevlilerinin aracılığıyla talep edildiği anlatıldı.

İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in eski eşi Z.K. adına bir siteden lüks dubleks daire satın alındığı, dairenin gerçek bedelinin tapuda gösterilenden farklı olduğuna işaret edildi.

Dairenin toplam bedelinin 30 milyon lira olduğu, bu tutarın 27 milyon lirasının konut bedeli, 3 milyon lirasının ise geçmişe dönük kira ödemesi olduğu belirtildi. Paranın, iş insanı Y.Y'nin şirket çalışanları aracılığıyla elden teslim edildiği, teslim süreçlerinin HTS kayıtlarıyla örtüştüğü ifade edildi.

2 milyon dolarlık boşanma tazminatı ödemesi

İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in, iş insanı M.Y'den temin edilen 2,3 milyon doların 2 milyon dolarını boşanma tazminatı olarak Z.K'ye ödediği belirtildi.

Söz konusu paranın bir bölümünün avukatlık ücreti olarak kullanıldığı, kalan kısmının ise aile bireyleri adına yapılan lüks araç alımlarında değerlendirildiği tespitine yer verildi.

İddianamede, Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in çocuğu adına dubleks villa satın alındığı, bu süreçte döviz büroları üzerinden yüksek tutarlı ve karşılıksız para transferleri yapıldığı bildirildi.

Döviz bürosuna gönderilen 55 milyon liraya karşılık herhangi bir resmi döviz alımı yapılmadığı, buna karşılık 1,5 milyon avronun fiziki olarak teslim edildiği yönünde şüpheli ifadelerinin bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Z.K. adına alınan cipin bedelinin üçüncü bir kişi tarafından ödendiği, araç bedeli olan 3 milyon 280 bin liranın banka sistemi üzerinden otomotiv firmasına aktarıldığı, ödemenin gerçek kaynağının gizlendiği değerlendirmesi yapıldı.

Lüks araç devirleri ve dubleks daire alımı iddiası

İddianamede, Zuhal Böcek'in 26 Aralık 2022 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 4 ayrı lüks araç alım, devir ve satış işlemine taraf olduğu belirtildi. Bu araçlardan bazılarının kısa süreli kullanımların ardından el değiştirdiği, finansman kaynaklarının ise resmi gelirlerle örtüşmediği aktarıldı.

Aynı eylem kapsamında, Zuhal Böcek'in yeğeni N.E. adına da lüks bir araç satın alındığı, ayrıca bir mimarlık şirket üzerinden Zuhal Böcek adına dubleks daire alımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Savcılığın, bu işlemlerin suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik olduğu kanaatine yer verilen iddianamede, M.K'nin ikamet etmesi amacıyla Muhittin Böcek adına lüks bir siteden bir daire satın alındığı anlatıldı.

Dairenin bedelinin 10 milyon lira olduğu, bu tutarın 4 milyon liralık kısmının Muhittin Böcek'in kişisel hesabından inşaat firmasına gönderildiği, kalan 6 milyon liraya ilişkin herhangi bir ödeme ya da borçlandırma sözleşmesinin bulunmadığı kaydedildi.

Ayrıca M.K. adına lüks araç alındığı, bu işlemlerin de mal varlığı gizleme ve menfaat sağlama kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

İddianamede, ayrıca B.G. ve A.A. isimli kişilerce M.K'ye pahalı bir marka saat ile elden para alındığı öne sürüldü.

Yapılan aramada, yeşil kutu içerisinde bir saatin ele geçirildiği, saatin 20 Mart 2025'te 14 bin 500 avro bedelle satın alındığı ve B.G. adına faturalandırıldığının belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, H.A. tarafından Muhittin Böcek'e Altıntaş Mahallesi'nde bir daire satıldığı, ancak satış bedeline ilişkin taraf beyanlarının birbiriyle çeliştiği belirtildi. Muhittin Böcek'in söz konusu dairenin bedelini bankacılık sistemi üzerinden ödemediği, elden yapıldığı ileri sürülen döviz ödemesinin ise dairenin beyan edilen satış bedelinden daha yüksek olduğu tespitine yer verildi.

İddianamede, İ.E'nin kendi üzerine aldığı bazı taşınmazların gerçekte Muhittin Böcek'e ait olduğu yönünde beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

Bu kapsamda Konyaaltı ilçesindeki Oriza Park isimli sitede bulunan lüks bir dairenin, iskan ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması karşılığında inşaat firması tarafından İ.Enin üzerine yapıldığı belirtildi. Ayrıca Kemer ilçesi Kuzdere mevkisinde bulunan tarla vasıflı bir taşınmazın da aynı şekilde bu kişinin adına alındığı belirtildi.

Kuyumcu üzerinden para transferi

İddianamede, kuyumcu U.K.Y. tarafından Muhittin Böcek'in hesabına para gönderildiği bilgisine yer verildi.

Döviz bürosu ortağı E.A'nin ifadesine göre, Mustafa Gökhan Böcek'in getirdiği fiziki dövizin altın bozdurma işlemi yapılmış gibi gösterildiği, bu işlem karşılığında düzenlenen gider pusulası üzerinden 1 milyon 256 bin 850 liranın Muhittin Böcek'in banka hesabına aktarıldığı belirtildi.

İddianamede, inşaat sahibi S.K'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeye yer verildi.

S.K'nin yürüttüğü projelerde tapu ve iskan işlemlerinin yavaşlatıldığını, mağdur olmamak adına dönemin Fen İşleri Daire Başkanı S.T. ile görüştüğünü, bu görüşmede Muhittin Böcek'e üç, bazı belediye çalışanlarına ise maliyeti karşılığında iki dükkan verilmesi yönünde talep ile karşılaştığı beyanında bulunduğu aktarıldı.

İlgili dükkanların, belirtilen kişiler adına devredildiği, bu suretle menfaat sağlandığı iddia edildi.

Eski İl Emniyet Müdürü ile "iş çözme" vaadiyle para alındığı iddiası

İddianamede, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı F.A.arasındaki finansal hareketler mercek altına alındı.

F.A'nin bazı iş insanlarından "işlerini çözme" vaadiyle para aldığı, bu paraların bir kısmının İlker Arslan ile olan mali ilişkiler çerçevesinde el değiştirdiği iddia edildi. Savcılık, para trafiği ile taraflar arasındaki telefon ve iletişim kayıtlarının örtüştüğünü, bu ilişkinin nüfuz ticareti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İddianamede, D.D. isimli müteahhidin, iskan işlemlerinin tamamlanması karşılığında Büyükşehir Belediyesi görevlilerine Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş bölgesinde 4 daire verdiği öne sürüldü.

Söz konusu dairelerin devrine ilişkin tapu kayıtları, taraf beyanları ve belediyedeki işlem süreçlerinin zamanlaması birlikte değerlendirildiğinde, menfaat teminine yönelik bir ilişki kurulduğu belirtildi.

Savcılık, bu eylemin de irtikap suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İmar müdürünün eşine otomobil alındığı iddiası

İddianamede, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü olarak görev yapan T.K'nin ek şüpheli ifadesine yer verildi.

T.K, ruhsat işlemlerinin hızlandırılması amacıyla bazı kişilerden elden toplam 1 milyon liraya yakın para aldığını, bu paralarla eşi Ö.Y.K. adına otomobil satın alındığını beyan ettiği bildirildi.

Savcılık, bu beyanların banka hareketleri ve diğer delillerle desteklendiğini iddianamede kaydetti.

İddianamede, Muhittin Böcek'in polis memuru O.K. ile olan irtibatına ilişkin tespitlere yer verilerek, bu irtibatın, bazı soruşturma ve işlem süreçlerine müdahale amacı taşıdığı iddiası üzerinde durulduğu, iletişim kayıtlarının dosyaya delil olarak girdiği belirtildi.

Araç kiralama ihalesi karşılığında 25 milyon lira verildiği iddiası

İddianamede, bir şirketin araç kiralama ihalesini alabilmek amacıyla Mustafa Gökhan Böcek'e 25 milyon lira verdiği iddia edildi.

Söz konusu paranın, ihale sürecine etki etmek amacıyla verildiği, banka ve finansal kayıtların bu iddiayı destekler nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamenin son bölümünde, Antalya genelinde özellikle Aksu ilçesi Altıntaş bölgesinde faaliyet gösteren müteahhitlerden, iskan ruhsatı alınması aşamasında Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfına bağış yapılmasının talep edildiği öne sürüldü.

Ayrıca bazı müteahhitlerden, Antalya Büyükşehir Belediyesine ayni olarak araç hibesi istenildiği, bu taleplerin sistematik şekilde uygulandığı dile getirilen iddianamede, bu uygulamaların zincirleme şekilde irtikap ve nüfuz ticareti suçlarını oluşturabileceği değerlendirmesi yapıldı.