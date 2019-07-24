Antalya'da inşaat halindeki binadan düşen işçi öldü
15 dakika önce
Antalya'nın Aksu ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:26 Kaynak: AA
'nın Aksu
ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti. Solaklı
Mahallesi'ndeki çalıştığı inşaat halindeki binanın üçüncüncü katından düşen Nezir Ayvaz (31) ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri Ayvaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ayvaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
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