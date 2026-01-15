Antalya\'da Kaçak Tütün ve Silah Operasyonları

Antalya'da polis ekiplerince 4 ilçede son 1 haftada yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde son 1 haftada önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Ekipler, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 2 olayda, 2 şüpheli şahsa adli işlem yaparken, gerçekleştirilen aramalarda, 3 ateşli silah, 167 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 olayda, 10 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 ateşli silah, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yine nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 olayda, 3 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklandı. Parada sahtecilik suçundan 1 olayda, 1 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yapılan aramalarda, 11 adet sahte para ele geçirildi. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 9 olayda da 10 şüpheli şahsa adli işlem uygulandı.

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde, iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda kaçak 5 milyon 677 bin 600 adet makaron, 867 adet elektronik sigara, 667 paket sigara, 412 kilogram tütün, 213 adet emtia ile 67 şişe içki ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 4 şahıs yakalandı. - ANTALYA