Antalya'da karantina kuralını ihlal eden 15 kişi yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karantina kararı kuralını ihlal eden 15 kişinin yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Ateş, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve protokol üyeleriyle Güllük Caddesi'nde denetim yaptı.

Esnafı maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna uyaran Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske takmanın zorunluluk olduğunu, takmayanlara cezai işlem uyguladıklarını söyledi.

Bugün genel denetim yapıldığını anlatan Ateş, maske zorunluğunun plajlarda, her yerde geçerli olduğuna dikkati çekti.

Tüm iş yerlerinde herkesin sosyal mesafesini koruması gerektiğini aktaran Ateş, "Sıcak bir iklim ama sağlık daha önemli. Biz her gün denetim yapıyoruz. Mahalle denetim ekiplerimiz de izolasyon koşullarına insanların uyup uymadığın denetlemek için sahadalar. 'Evinde duruyor mu?' diye kontrol ediyor. Kuralları ihlal edenleri, yeni alınan karar gereği yurtlara yerleştiriyor. Şu ana kadar 3'ü kadın 15 kişi yurtlara yerleştirildi." ifadelerini kullandı.