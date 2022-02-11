Antalya'da karla mücadele devam ediyor - Son Dakika

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Antalya'da karla mücadele devam ediyor

ANTALYA Ulaşımın normale döndüğü Antalya- Konya karayolunda Karayolları Alacabel ekipleri yol kenarında yığılan karları yolun dışına atıyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Yol kenarında yığılan karın kalındığı ise 2 metreye yaklaştı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Antalya-Konya karayolunda yağan yoğun kar nedeni ile yol kenarında biriken ve yüksekliği 2 metreyi bulan karlar iş makineleriyle yolun dışına taşınıyor.

Karayolları Alacabel karla mücadele ekipleri sorumluluk sahaları içerisindeki Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren Seydişehir kaçış rampası arasında bulunan ve yol kenarına yığılan yer yer 1-2 metre yükseklikteki karları kar savurma makinesiyle dışarı atıyor.

20 saat sonra açılmıştı

1825 rakımlı Alacabel mevkiinde Salı günü etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatılan Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, 20 saat sonra dün yeniden dün yeniden kontrollü olarak trafiğe açılmıştı. Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren etkili olan bölgede kar kalınlığı yer yer 70-santimmetre ile bir metreyi bulmuştu. Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan etkili tipi nedeni ile bin 825 metre rakımlı Alacabel arasında görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü Alacabel'de ise kar kalınlığının tipi ile birlikte bir metreyi geçen yolda bir çok araç yollarda kalırken, sürücüler zor anlar yaşamıştı.

Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanların yolu açıldı

Öte yandan Akseki'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kapanan yayla yolları da açıldı. Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi Herse Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan ve karın yollarını kapatmasıyla yaylada mahsur kalan Nail Kara ve Ali Eren ekipler tarafından kurtardı.