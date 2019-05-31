Son Dakika Haberleri: Antalya'da kayıp belediye çalışanının cesedi bulundu
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Antalya'da kayıp belediye çalışanının cesedi bulundu

48 dakika önce

Antalya'da kayıp olduğu gerekçesiyle aranan kişinin cesedine ulaşıldı.

Antalya'da kayıp belediye çalışanının cesedi bulundu, System.String[]
Antalya'da kayıp olduğu gerekçesiyle aranan kişinin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Belediyesinde çalışan ve 8 gündür aranan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Antalya- Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde uçurumda bulundu.

Yapılan incelemede aracın içinde kimsenin olmadığı anlaşıldı.
Bunun üzerine Jandarma ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Aracın yaklaşık iki kilometre uzağında üzeri çalılarla kapatılmış Halit Yılmaz'ın cesedi bulundu.
Başına poşet geçirilen Yılmaz'ın, el ve ayaklarının bağlı olduğu görüldü.
Halit Yılmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:52 Kaynak: AA
Muratpaşa, Korkuteli, Halit Yılmaz, Antalya, Güncel
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