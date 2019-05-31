Antalya'da kayıp belediye çalışanının cesedi bulundu

Antalya
'da kayıp olduğu gerekçesiyle aranan kişinin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa
Belediyesinde çalışan ve 8 gündür aranan 3 çocuk babası Halit Yılmaz
'ın kullandığı otomobil, Antalya- Korkuteli
yolu Cehennem Deresi mevkisinde uçurumda bulundu.
Yapılan incelemede aracın içinde kimsenin olmadığı anlaşıldı.
Bunun üzerine Jandarma
ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Aracın yaklaşık iki kilometre uzağında üzeri çalılarla kapatılmış Halit Yılmaz'ın cesedi bulundu.
Başına poşet geçirilen Yılmaz'ın, el ve ayaklarının bağlı olduğu görüldü.
Halit Yılmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu
Morguna gönderildi.