Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da kazaya karışan otomobil yerden havalanıp takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
Antalya'da kazaya karışan otomobil yerden havalanıp takla attı: 3 yaralı
6 saat önce
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kavşakta meydana gelen kazada otomobillerden biri havalanarak refüjde ters döndü.
Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat şehir merkezi istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Bedir Aldemir idaresindeki 07 AIZ 790 plakalı otomobil, Manavgat Caddesi'nden Sarılar Cumhuriyet Caddesi istikametine gitmekte olan Serkan Mucukoğlu'nun kullandığı 07 AEU 292 plakalı otomobile yandan çarptı. Trafik lambalarının bakım nedeniyle çalışmadığı kavşaktaki kazada, 07 AEU 292 plakalı otomobil havalanarak refüje ters döndü. Kazada otomobil sürücüleri Serkan Mucukoğlu ve Bedir Aldemir ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Ahmet Özdil yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:37 Kaynak: İHA
Son Dakika Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı