Antalya'da kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçi öldü - Son Dakika
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Antalya'da kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçi öldü

28.03.2022 16:32
Antalya'da kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Afgan işçi, kesim sırasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Afgan işçi, kesim sırasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sırtköy Mahallesi'ndeki orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Iraz Muhammed Yoldash'ın (26) kesim sırasında üzerine ağaç devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Yoldash'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçi öldü

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Manavgat, Sırtköy, Antalya, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçi öldü - Son Dakika


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