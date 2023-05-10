Keserle karısını öldüren adam, ekiplere düştüğünü söylese de sorguda herşeyi itiraf etti - Son Dakika
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Keserle karısını öldüren adam, ekiplere düştüğünü söylese de sorguda herşeyi itiraf etti

Keserle karısını öldüren adam, ekiplere düştüğünü söylese de sorguda herşeyi itiraf etti

10.05.2023 11:42

Antalya'da Ercan Akdağ, kavga ettiği eşi Saibe Akdağ'ı keserle döverek öldürdü. Sağlık ekiplerine eşinin düştüğünü söyleyen Akdağ, polisteki sorgusunda suçunu itiraf edince tutuklandı.

6 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında, Aksu ilçesi Macun Mahallesinde Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KESERLE DÖVDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ kanlar içinde yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekibi çağırdı.

EŞİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Akdağ, eve gelen sağlıkçılara, eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdağ'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak sorgulanan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ'ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"O DA YETİMDİ, 3 ÇOCUĞU DA YETİM KALDI"

Saibe Akdağ'ın eniştesi Cevdet Başkan, "Öncelikle artık kadın cinayetlerine dur demek istiyorum. Eşimin öz yeğeni, eşi tarafından keser sapıyla ve başka cisimlerle vahşice öldürüldü. Biz bu haberi aldığımız zaman tüm ailece parçalandık. Çocuğumuzun suçu sadece çalışmak ve 3 çocuğuna bakmaktı. Eşi ise onun getirdiğini yiyip, onun kazancıyla geçiniyordu. Her gün evde sıkıştırılıp, bir bahaneyle dövülüyormuş çocukcağız. Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı. Bu canavarın en büyük cezayı almasını bekliyorum. 3 çocuğunu şu an devletimiz almış. Cenazesini Antalya'da, babasının mezarının yanına defnettik." dedi.

Kaynak: DHA
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Cevdet Başkan, Antalya, kavga, Akdağ, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Keserle karısını öldüren adam, ekiplere düştüğünü söylese de sorguda herşeyi itiraf etti - Son Dakika
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