Antalya'da Kültür Sanat

Muratpaşa
Belediyesi Türkan Şoray
Kültür Merkezi'nin ocak programı kapsamında, Haldun Dormen
'in başrolünü oynadığı Moliere
'in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası" başta olmak üzere 6 etkinlik gerçekleştirilecek.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezi ocak ayı programı kapsamında Dormen'in başrolünü oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası", Ataol Behramoğlu
'nun yazdığı müzikli gösteri "Bebeklerin Ulusu Yok", Türkiye
'nin barok dönem enstrümanlarıyla Avrupa
ve Osmanlı Barok dönem müziklerini yorumlayan İzmir
Barok ve "Muratpaşa'da Sanat Var" etkinlikleri seyircinin beğenisine sunulacak.
Hayati Misman 50. sanat yılı sergisi
İlk olarak ressam Hayati Misman'ın 50. sanat yılı anısına düzenlenecek sergi 11 Ocak'ta saat 17.30'da sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı Şebnem Bahar
Art Galeri'nin desteğiyle gerçekleşecek sergide, ünlü ressamın resim, heykel ve gravürlerinden oluşan eserleri yer alacak.
Yüzleşme tiyatro eseri
Etkinlikler, Graham Farrow'in yazdığı Emre Kınay
'ın yönetmenliğini yaptığı "Yüzleşme" isimli tiyatro oyunuyla devam edecek. Oyun, 14 Ocak Pazartesi saat 20.00'de sahnelenecek.
Ocak ayının 3. programında ise Muratpaşa Belediyesi'nin "Muratpaşa'da Sanat Var" etkinliği gerçekleştirilecek. 19 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla Avrupa ve Osmanlı barok dönem müziklerini yorumlayan İzmir Barok, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahne alacak.
Yine "Muratpaşa'da Sanat Var" etkinlikleri kapsamında Ataol Behramoğlu'nun yazdığı müzikli gösteri "Bebeklerin Ulusu Yok" oyunu sahnelenecek. Oyun, 25 Ocak Cuma saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.
Etkinlikler, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 26 Ocak
'ta sanatçı İlyas Yalçıntaş'ın "Akustik Konseri" ile devam edecek.
Ocak ayı programı kapanışında ise Haldun Dormen'in başrolünü oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası" 28 Ocak'ta 20.30'da sahnelenecek.