Antalya'da kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

23.02.2022 11:32
Antalya'da kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kızılsaray ve Elmalı mahallelerinde tombala makinesi ile kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerlerine düzenlediği operasyonda 2 tombala makinesi, 2 kamera, 2 elektrikli hava üfleme makinesi, 2 televizyon, 259 tombala kartı, 180 üzerinde sayı bulunan top ve 1200 sayıların üzerini kapatmakta kullanılan pul ele geçirdi.

Kumar oynadığı tespit edilen 100 kişiye 181 bin 900 lira ceza kesildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Antalya, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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