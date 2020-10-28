Antalya'da lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şüphelinin narkotik köpeklerinin kokusunu almasına engel olmak için uyuşturucuyu lahmacun arasına koyduğu belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, rutin yol kontrollerinde durdurdukları bir otobüste arama yaptı.

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