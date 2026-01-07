Antalya'da Öğrenciye 11 Bin Lira Ceza Kesildi - Son Dakika
Antalya'da Öğrenciye 11 Bin Lira Ceza Kesildi

07.01.2026 12:01
Motosiklet sürücüsü, ehliyeti yetersiz olduğu için büyük bir ceza aldı, maddi sıkıntı yaşadığını belirtti.

Antalya'da uygulama noktasında durdurulan motosiklet sürücüsüne ehliyetinin kullandığı araca yetersiz olması nedeniyle 11 bin lira ceza kesildi. Cezanın ardından sitem eden öğrenci, "Şu an duygu falan kalmadı bende, şimdi hislerimi de kaybettim, bu borcu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi Kültür Kafeler Caddesi üzerinde rutin uygulama yapan polis ekipleri, 01 BDK 486 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Eyüp T.'nin kullandığı motosiklet için sahip olduğu ehliyet sınıfının yetersiz olduğu tespit edildi. Bursa'dan üniversite eğitimi için Antalya'ya geldiğini belirten Eyüp T., motosikleti yaklaşık iki hafta önce satın aldığını, ehliyetini ise geçen hafta çıkardığını ancak sistemde görünmediğini iddia etti. Sürücüye "ehliyet yetersizliği" gerekçesiyle 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

"Cezadan sonra duygu falan kalmadı bende, şimdi hislerimi de kaybettim"

Eyüp T., öğrenci olduğunu ve geçimini kendi imkanlarıyla sağladığını belirterek, "Aslında ehliyetim var ama Nüfus Müdürlüğünden belge çıkartmamışım. Bu yüzden ceza yedim. Öğrenciyim, maddi durumum çok kısıtlı. 11 bin lira benim 3 aylık bursum. Ailemden çok destek almıyorum, çalışarak geçiniyorum. Şu an duygularımı soracak olursanız duygu falan kalmadı bende, şimdi hislerimi de kaybettim. Bu borcu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

