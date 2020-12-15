Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi - Son Dakika

Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi

15.12.2020 00:42

Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi 3 bin dekar kapalı, 6530 dekar ekilin alan selden zarar gördü Antalya'da dün sabahtan buyara aralıklarla devam eden sağanak yağış kent genelinde toplam 9530 dekar ekili alana zarar verdi.

Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi

3 bin dekar kapalı, 6530 dekar ekilin alan selden zarar gördü

ANTALYA - Antalya'da dün sabahtan buyara aralıklarla devam eden sağanak yağış kent genelinde toplam 9530 dekar ekili alana zarar verdi. Antalya valili yağmur ve sonrasındaki sel sebebiyle 3 bin dekar kapalı, 6530 dekar ekilin alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Antalya Valiliği sosyal medya hesabından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine dayanılarak yapılan açıklamada " 11.12.2020 Cuma günü başlayan ve hala devam etmekte olan şiddetli yağışlar Alanya, Manavgat, Serik, Aksu ve Gazipaşa ilçelerimizde kapalı üretim alanlarında 3000 dekar, açık üretim alanlarında ise 6530 dekar alanda zarara neden olmuştur. Su baskını afetlerinde kesin zararın tespit edilmesi, suyun tamamen çekilmesi ile mümkün olduğu için, kesin zarar tespiti suların çekilmesi sonrasında gerçekleştirilecektir." denildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da en fazla yağış metrekareye 24 saatte 223.2 ve son 48 saatte 252.2 kilogram ile Antalya Havalimanında kaydedildi. En yüksek rüzgar hızı ise 73,8 km/saat ile Konyaaltı'nda kayıtlara girdi.

Son 48 saatte metrekareye düşen diğer toplam yağış değerleri şu şekilde: "Serik Belek bölgesine 217.6, Muratpaşa Antalya merkeze 184.5, Kaş Kasaba Orman Sahası'na 169.0, Kumluca Akdağ'a 159.7, Manavgat Taşağıl Orman'a 155.7, Serik'e 152.8, Kaş Ortabağ mevkiine 151.2, Elmalı Orman Sahası'na 150.7, Manavgat Orman Sahası'na 130.2, Finike'ye 129.5, Finike Saklısu'ya 123.3, Döşemealtı Karain'e 119.0, Konyaaltı Akdeniz Üniversitesi'ne 118.3, Kemer Ovacık Köyü'ne 114.1, Manavgat Beşkonak'a 113.9, Serik Gebiz Orman Sahası'na ise 113.9 kilogram yağış düştü"

Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi

Manavgat, Antalya, serik, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması Yunanistan'ı sevindirdi: Memnuniyetle karşılıyoruz İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi Son Dakika: Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırım tepkisi: ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var
Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Şımarıklık Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Şımarıklık         
00:54
ABD Dışişleri'nden tuhaf açıklama: Türkiye'ye yaptırımların asıl hedefi Rusya ABD Dışişleri'nden tuhaf açıklama: Türkiye'ye yaptırımların asıl hedefi Rusya         
00:12
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı         
23:58
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk koronavirüse yakalandı Ünlü şarkıcı Metin Şentürk koronavirüse yakalandı         
22:57
Küçük Yağmur'a tacizde bulunup ölümüne sebebiyet veren sapığa 12 yıl hapis cezası Küçük Yağmur'a tacizde bulunup ölümüne sebebiyet veren sapığa 12 yıl hapis cezası         
22:27
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak         
20:20
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız         
19:39
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 01:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei