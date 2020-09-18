Silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde ikinci el telefon tamiri ve satışı yapılan iş yerinde 2 taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Arbedede tabancayla bacağından yaralanan O.S, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan, olaydan önce tarafların birbirleriyle tartıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:39 - Kaynak: AA
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