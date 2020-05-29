Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı - Son Dakika

Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı

Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı Alanya'da cemaat denize sıfır saf tuttu Abdestler evde alındı, maskeler takıldı, sosyal mesafeli safları alanlar almadı Antalya'da uzun bir aradan sonra ilk Cuma namazı Valilik tarafından belirlenen...

Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı

Alanya'da cemaat denize sıfır saf tuttu

Abdestler evde alındı, maskeler takıldı, sosyal mesafeli safları alanlar almadı

ANTALYA - Antalya'da uzun bir aradan sonra ilk Cuma namazı Valilik tarafından belirlenen alanlarda kılındı. Maskesini ve seccadesini yanına alan cemaat, belirlenen cami bahçeleri ve pazar alanlarına gelerek sosyal mesafeli şekilde saf tuttu ve ardından namaz kılındı. bazı pazar yerlerinde belediyeler tarafından vatandaşa tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Pandemi sebebiyle ara verilen Cuma namazı, uzun bir aradan sonra ilk kez kılındı. Antalya'da abdestlerini evde alan vatandaşlar, seccadelerini de yanlarına alarak, namazın kılınacağı alanlara geldi. Muratpaşa ilçesine bağlı kapalı pazarlar da, vatandaşın akınına uğradı.. Sabah saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ekipler pazar girişine stant kurarak, maske ve tek kullanımlık seccadeleri sıraya dizdi. Aynı zamanda namazdan yaklaşık 1 buçuk saat önce alan dezenfekte edildi. Polis ekipleri de pazar girişinde önlem alarak, yoğunluğun oluşmasını engelledi.

Namaz saatinde alana gelen vatandaşlara önce dezenfektan sıkıldı, ardından da belediye ekiplerinin yer aldığı standa yönlendirildi. Bazı vatandaşlar seccadelerini yanlarında getirirken, bazıları ise stanttan tek kullanımlık seccade aldı. Vatandaşlar tüm bu işlemlerin ardından tek tek alana doğru ilerledi. Alanda da belirlenen çizgiler doğrultusunda saflar tutuldu. Namaz ise işaretlenen yerde kılındı.

Namazda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'da yer aldı. Namaz saatinde önce vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtan Uysal, ardından namaz alanına geçti. Namaz kılınması için ilçede 9 kapalı pazarı ayarladıklarını, 70 caminin de avlusunun belirlenmesi için yardım ettiklerini belirten Uysal, "Cuma namazı, uzun süredir kılınamıyordu. Vatandaşımızda onun coşkusu var. Bizde buna vesile olmak, ortam hazırlamak istedik. Tek kullanımlık seccadeleri, maskeleri dağıttık. Vatandaşlarımıza daha fazla ikram yapmak isterdik ama bu süreçte maalesef bu mümkün değil. Yine de hepimiz çok sevinçliyiz" dedi.

Seccadesini evden getirdiğini söyleyen Murat Aksoy, "Koşullar sağlanarak namaz kılmamıza yardımcı oldular, Allah razı olsun. Namazımızı, pandemi sürecinde insan sağlığı için uygun görülen şartlara göre kıldık. Gönül isterdi ki tüm rekatları kılmak ama biz uygun görülen şekliyle kıldık" diye konuştu.

Pazar alanında sıkıntı olmadan namaz kıldıklarını anlatan İkram Kaya ise, "Namazı her yerde kılarsın. Denizde, karada her yerde namaz kılınır. Maalesef camilerimiz kapalı, ufak avlusu olanlarda da namaz kılamıyoruz. Burada her şey güzeldi, herkes rahatlıkla namazını kıldı. Allah herkesten razı olsun" sözlerine ekledi.

Korkuteli ilçesinde 235 noktada namaz kılındı

Korkuteli'nde korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı belirlenen 135 ayrı noktada kılındı. Sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan alana gelen vatandaşlara maske dağıtıldı. Daha sonra 1,5 metre mesafe kuralların göre vatandaşlar getirdikleri seccadelerini sererek, cuma namazı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Namaz öncesi Korkuteli Emniyet Müdürlüğü ve Korkuteli Belediyesi Zabıta ekipleri namaz kılacak alanlara 65 yaş üzeri vatandaşları almadı. Kapalı Pazar yerinde Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cuma namazını Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı kıldırdı. Kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar kontrollü olarak Kapalı Pazar yerinden belirlenen alanlardan ayrıldı.

Döşemealtı'nda Camiler Cuma namazıyla ibadete açıldı

Döşemealtı ilçesinde de cemaate kapalı olan cami ve mescitler 74 gün sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açıldı. Cuma namazını kılmak için vatandaşlar başta Döşemealtı Belediyesi tarafından projelendirilip inşa edilen Müze Konseptli Merkez Cami olmak üzere ilçe genelinde ki 62 caminin avlusunda saf tuttu. Döşemealtı Belediyesi, İl ve İlçe Müftülüklerinden gelen bilgi doğrultusunda tüm cami ve mescitlerin içinde ve dışında dezenfekte çalışması yaparak cemaatin hijyen ortamda ibadet etmelerine imkan sağladı. Cami avlusunda kılınan Cuma namazı için sosyal alanlar oluşturuldu, vatandaşlar maske ve yanlarında getirdikleri seccadeleri kullandı.

Alanya'da denize sıfır sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde de 74 gün sonra sosyal mesafe önlemleri kapsamında ilk kez cemaatle birlikte Cuma namazı kılındı. İlçede camilerin avlularının yanı sıra meydan, açık stadyumlar ve açık alanlar başta olmak üzere 85 ayrı noktada Cuma namazı eda edildi. Belirlenen alanlar arasında yer alan Şelale Meydanı'na gelen yaklaşık 200 kişi burada denize sıfır noktada namaz saatini bekledi. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu alanlarda vatandaşlar kendi seccadesiyle gelirken, maske kullanımına dikkat edildiği gözlemlendi. Belirlenen alanlarda kılanan Cuma namazının ardından vatandaşlar, dağıldı.

Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı

Antalya, Alanya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 07:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı - Son Dakika

Son Dakika

Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar         
01:46
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu         
00:54
Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı         
00:49
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez         
00:44
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek         
00:35
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde         
00:22
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı         
00:21
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı         
00:20
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik         
00:14
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:14
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı         
00:01
Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı         
23:56
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu         
23:47
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı         
23:28
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi? İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?         
23:21
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı         
23:10
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı         
23:05
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin         
23:01
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim         
22:36
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı         
22:25
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti         
22:24
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak         
22:17
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek         
22:10
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor         
22:05
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz         
21:55
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu         
21:35
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı         
21:31
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder         
21:01
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 02:09:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]