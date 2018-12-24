Antalya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Serik ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-400 karayolu Çandır
kavşağı mevkisinde Fırat B. idaresindeki 41 AP 824 plakalı tır ile Ali Ö. yönetimindeki 07 ADU 155 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.Kazada otomobil sürücüsü Ali Ö. ile otomobilde bulunan Mehmet K., Selcan Ö. ve Selma
Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar kaza yerine ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
Kaza sonrası tır sürücüsü Fırat B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:03 Kaynak: İHA
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