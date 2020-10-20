Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

20.10.2020 18:21
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden bir kişi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmasında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama - Son Dakika

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