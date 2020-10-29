Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, K.G, R.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor