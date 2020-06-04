Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan A.S. ile A.F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tosmur Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep 'ten bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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