Antalya'da vicdanları sızlatan olay: 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar - Son Dakika
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Antalya'da vicdanları sızlatan olay: 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar

26.08.2022 08:51

Antalya'da vicdanları sızlatan olay: 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar Ağlama seslerini duyan ev sahibi yaşlı adam, polisi arayıp yardım istedi Antalya'da 9 aylık bebek bebek arabasıyla birlikte bir evin bahçe kapısının önüne bırakılmış halde bulundu.

Antalya'da vicdanları sızlatan olay: 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar

Ağlama seslerini duyan ev sahibi yaşlı adam, polisi arayıp yardım istedi

ANTALYA - Antalya'da 9 aylık bebek bebek arabasıyla birlikte bir evin bahçe kapısının önüne bırakılmış halde bulundu. Bebek arabasına bırakılan poşetten mama, oyuncak ve aşı kartı çıkan bebeğin, sağlık durumunun iyi oldu öğrenildi.

Olay, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 sokak üzerindeki müstakil bir evin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ağlama sesleri duyan Mehmet Dinçer (74), bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde 9 aylık erkek bebek olduğunu fark etti. Gelini Ebru Dinçer ile birlikte bebeği alan yaşlı adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartını buldu. Aşı kartında bebeğin ismine rastlanılmazken, annesinin F. S. olduğu tespit edildi. Zaman zaman ağlayan bebek, sakinleştirmek için salıncakta sallandırıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen minik yavru, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin, bebeğin ailesine ulaşmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Antalya, Bebek, Aşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da vicdanları sızlatan olay: 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da vicdanları sızlatan olay: 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar - Son Dakika
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