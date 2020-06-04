Antalya'da villada kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde villada kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi'ndeki lüks bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, aralarında villa sahibinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Masa üzerinde bulunan 1500 lira ile oyun zarları ve kağıtlara el konuldu.

Kumar oynayan 4 kişiye para cezası uygulandı, villa sahibine ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan da işlem yapıldı.