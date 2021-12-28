Antalya'da Yaşam Onkoloji Merkezi açıldı - Son Dakika

Antalya'da Yaşam Hastanesi Onkoloji Merkezi hizmet vermeye başladı.

Merkezin açılışına ilişkin bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan Yaşam Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özkan, son teknoloji cihazların bulunduğu merkezde hem teşhis hem de tedavi hizmetini en iyi şekilde vereceklerini söyledi.

Özkan, merkezin hem Antalyalılar hem de sağlık turizmi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Merkezde görevli Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun da merkezde kişiye özgü tedaviler uyguladıklarını dile getirdi.

Coşkun, hastanede uyguladıkları bütünleşik onkoloji hizmetleri programına fiziksel rehabilitasyon, beslenme danışmanlığı, palyatif bakı, destek bakım programı ve ikinci görüş hizmetlerini de dahil ettiklerini belirtti.

Türkiye'de her yıl 150 binden fazla kişiye kanser tanısı konduğuna dikkati çeken Coşkun, hastanedeki ileri teknolojiler ile etkin bir tedavi uyguladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Melek Gamze Aksu ise radyoterapinin artık daha hızlı, sağlıklı, güvenilir ve etkin olduğunu vurguladı.

Yeni kurulan radyoterapi cihazının en gelişmiş ve etkili tedavi sistemlerinden biri olduğunu belirten Aksu, "Artık kanserli bölgeye milimetrik hassasiyetle yüksek doz radyoterapi verirken çevre sağlıklı dokuyu maksimum düzeyde koruyabiliyoruz. Bunun sonucunda da hastanın uzun dönemde sağlığını ve konforunu bozmadan daha başarılı tedavi sonuçlara ulaşıyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Funda Aydın, gelişmiş görüntüleme cihazları ile erken tanının kolaylaştığına dikkati çekti.

AGC ile protokol imzalandı

Toplantının ardından Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş ve Yaşam Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özkan arasında protokol imzalandı.

Bu protokole göre, hastanenin sağlık hizmetlerinden ücretli hastalar ve aile üyeleri yüzde 35, SGK'lı hastalar ve aile üyeleri ise yüzde 25 indirimli faydalanabilecek.

AGC Başkanı Taş, Özkan'a teşekkür ederek protokolün iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.