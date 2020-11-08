Antalya'da zeytin bahçelerinde hasat hareketliliği - Son Dakika

Antalya'da zeytin bahçelerinde hasat hareketliliği

08.11.2020 11:01

Zeytin üretimi ve ticaretinin kökleri Pamfilya dönemine kadar uzanan Antalya, son 10 yılda yapılan çalışmalarla zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Zeytin üretimi ve ticaretinin kökleri Pamfilya dönemine kadar uzanan Antalya, son 10 yılda yapılan çalışmalarla zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim alanlarından Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya'da hasat başladı.

Toplanan zeytinler, fabrikada yıkama, kırma, pres işlemlerini gördükten sonra suyu ve yağı birbirinden ayrıştırılarak zeytinyağına dönüşüyor.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, zeytin üretiminin ve ticaretinin köklerinin Pamfilya dönemine kadar uzandığını Antalya'da, üretim alanlarının artırıldığını belirterek, "2010'dan bu yana zeytin ve zeytinyağı üretiminde artış yaşanıyor. Yaklaşık 184 bin dekarlık alanda zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı kentte, geçen yıl 70 bin 129 ton sofralık ve yağlık zeytin üretildi." dedi.

"Tavşan Yüreği" ile "Beylik" zeytinleri tescillendi

Çandır, mayıstaki mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yağmurun zamanında yağmaması nedeniyle bu yıl rekoltede bir düşüş beklendiğine değinerek, hasat döneminin yıl sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Zeytin üretiminin artırılması ve markalaşması yolunda borsa olarak önemli adımlar attıklarını vurgulayan Çandır, bölgeye has, geçmişi derin olan "Tavşan Yüreği" adındaki zeytinin coğrafi işaret belgesi aldığını, üreticilerden de yoğun talep gördüğünü belirtti.

Antalya'da yetiştirilen "Beylik" zeytininin de çeşit olarak tescillendiğini aktaran Çandır, yağ kalitesi çok iyi olan zeytinin bölgede yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Çandır, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zeytinin doğru çeşitlerinin doğru metotlarla üretilmesi ve yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi.

Bu doğrultuda online düzenledikleri Zeytin Mektebi ile binlerce kişiye ulaştıklarını anlatan Çandır, "Budamadan sulamaya, zeytinin mitolojisinden pazarlamasına kadar birçok konuda katılımcılar bilgilendirildi. Eğitimler 19 Kasım'a kadar devam edecek." diye konuştu.

"Son 10 yılda zeytin üretimi yüzde 80 arttı"

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Yıldız da Antalya'nın turizmin yanı sıra bir tarım kenti olduğunu ifade etti.

Kentte 4 mevsim yetiştiricilik yapıldığını, önemli ürünlerden birinin de zeytin olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda zeytin üretim alanında yüzde 80'lere varan oranda yükseldi. Bu doğrultuda 2007'de bölge üreticisinin hizmetine sunduğumuz zeytinyağı fabrikasının kapasitesini artırıyoruz. Birlik olarak fabrikamızda zeytin işleme kapasitesini günlük 40 tondan 120 tona çıkarıyoruz. 62 bin ton zeytinden ortalama 12 bin 500 ton zeytinyağı elde edilmekte. Bölgemizde potansiyel yüksek, üretimin daha da artacağını öngörüyoruz."

Birlik olarak üreticiden hem zeytin hem de zeytinyağı alımı yaptıklarını aktaran Yıldız, ürünleri ambalajlayıp satış noktalarından veya internetten satış yaptıklarını söyledi.

Yıldız, hasadın yaklaşık 3 ay daha devam edeceği zeytinde daha çok yağ oluşması için üreticilerin yağmuru beklediğini işaret etti.

ANTBİRLİK Gıda Mühendisi Elif Şule Katlanır da üreticilerden gelen zeytinlerin fabrikada yıkama, kırma ve pres işlemleri yapıldığını, suyuyla yağının birbirinden ayrıldığını söyledi.

Zeytinden kalan kısmın ise kömür yapımında kullanıldığını aktaran Katlanır, "Zeytin bir saatlik işleme tabi tutuluyor. Zeytinine göre 6 ya da 7 kiloda ortalama 1 kilogram zeytinyağı çıkıyor." dedi.

Antalya'da zeytin bahçelerinde hasat hareketliliği
Antalya'da zeytin bahçelerinde hasat hareketliliği
Antalya'da zeytin bahçelerinde hasat hareketliliği
Antalya'da zeytin bahçelerinde hasat hareketliliği

Antalya, Zeytin, Çandır, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da zeytin bahçelerinde hasat hareketliliği - Son Dakika Ekonomi


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