Antalya'daki Konyaaltı sahili işletme ihalesinin iptali tartışması - Son Dakika

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Sahili Projesi işletme ihalesinin encümen kararıyla iptali ve sonrasında mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin, "Muhittin Böcek'i istifaya davet ediyorum. Tüm gerçekleri bildiği halde, basın toplantısı yaparak, bile bile halka yalan söylediği için istifa etmelidir." dedi.

Türel, AK Parti Antalya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Konyaaltı Sahil Projesi'nin iptaline gerekçe olarak öne sürdüğü beyanlarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını söyledi.

Kent için yaptıkları önemli hizmetlerin dönüşünü vatandaş memnuniyetiyle aldıklarını dile getiren Türel, bugün görevde olan belediye başkanının ise iş yapmak yerine sık sık kendilerine sataştığını ifade etti.

Türel, mevcut belediye yönetiminin geçmişte yapılan hizmetlere çamur atma taktiğiyle, beceremedikleri hizmetleri unutturma gayreti içinde olduğunu savundu.

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 20 yıl Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlatan Türel, Böcek'in başkan olduğu bu dönemde Konyaaltı Sahiline ve Boğaçayı'na tek bir çivi bile çakamadığını ileri sürdü. Türel, "Bu bölgeye yaptığımız projelerle halk nezdinde zor duruma düşen Böcek, kıskançlığından dolayı sürekli iftiralarla bu projeleri kötülemeye çalışıyor." dedi.

"Mevzuat dışı hiçbir iş ve işlem yapmadık"

Konyaaltı'nda gerçekleştirdikleri projeyle, on binlerce kişinin spor alanlarından ve buradaki parklardan ücretsiz yararlanmalarını sağladıklarını vurgulayan Türel, Antalya'da 14, ülke genelinde ise 100'e yakın firmanın katılabileceği bir ihalenin "adrese teslim" diye yaftalanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Türel, "İhalede 6 firma katılım için dosya almış, hazırlık yapmış. İhale günü tek firmanın ihaleye katılmasını sanki hukuksuzmuş gibi gösterdiler. Mevzuat dışı hiçbir iş ve işlem yapmadık. Konyaaltı Belediye Başkanı iken Böcek de tek firmanın katıldığı ihaleleri onayladı, kayıtları mevcut." ifadelerini kullandı.

"Rayiç bedelinin altında kiralama yapmadık"

Projenin 1 milyon 100 bin metrekareyi kapsadığına, kapalı mekan ticaret alanın ise sadece 8 bin metrekare olduğuna işaret eden Türel, projeden belediyenin gelirinin ise bu yıl itibarıyla 15 milyon lira olduğunu bildirdi.

Böcek'in döneminde yapılan Konyaaltı Kent Meydanı'ndaki 3 bin metrekarelik ticari alandan ilçe belediyesine kalan gelirin ise sadece 100 bin lira olduğuna işaret eden Türel, "3 bin metrekareden alınan yıllık 100 bin lira mı kamu zararıdır, yoksa 8 bin metrekareden alınan 15 milyon mu? Bugüne kadar sorduğum hiçbir soruya cevap veremeyen Böcek'in bu soruya da cevap vermesini beklemiyorum." dedi.

Ayrıca Kent Meydanı'ndaki temizlik, güvenlik, bakım masraflarının da ticari işletmeler değil, Konyaaltı Belediyesi tarafından ödendiğini aktaran Türel, şöyle devam etti:

"Konyaaltı Belediye Başkanı iken bunları ödedin de şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ödeyemiyor musun? Ne oldu? Halkın kullanımına ücretsiz sunulan hizmetlerin temizlik, güvenlik, bakım masraflarını üzerine yükmüş gibi kabul edip bir de bu alanların masraflarını kamu zararı gibi göstermek, bu alanlardan ücretsiz yararlanan yüz binlerce vatandaşımıza karşı yapılan en büyük terbiyesizliktir."

İhalenin Böcek'in şikayeti üzerine müfettişlerce incelendiğini ve bilirkişi raporları düzenlendiğini ifade eden Türel, ortaya konulan raporların da rayiç bedelin altında bir kiralamanın söz konusu olmadığını ispatladığını söyledi.

Başkan Böcek'i istifaya davet etti

Projede yüksek fiyatlı malzeme alımına ilişkin eleştirilerin de yersiz olduğunu belirten Menderes Türel, projenin yapım ihalesini belediyenin kendi şirketi ANTEPE AŞ'nin yaptığını, belediye şirketinin belediyeyi "kazıklaması" gibi bir durumun da mantık dışı olduğunu kaydetti.

Böcek'in 8 bin 240 liralık oturma bankları için 12 bin 272 lira, bin 428 liralık oyun elemanları için 34 bin 839 lira, 229 liralık beton taş için ise bin 50 lira ödendiği yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Türel, şunları söyledi:

"Bu filmi Akaydın döneminde görmüştük. Şimdi sahne, dekor aynı sadece oyuncular değişmiş. Bu filmin sonu 2014'te nasıl bitmişse 2024'te de aynı şekilde bitecektir. Menderes Türel hep hizmetleri ve projeli ile gündeme geldi. Bay Böcek ise iftiraları ve yalanları ile. Bugüne kadar sadece ve sadece sosyal medyada benim yaptığım hizmetlerle övündü. Muhittin Böcek'i istifaya davet ediyorum. Tüm gerçekleri bildiği halde, basın toplantısı yaparak bile bile halka yalan söylediği için istifa etmeli. Eğer, 'Ben şovumu yaptım, malzemelerin ANTEPE tarafından ne kadara alındığını bilmiyordum, bunu kontrol etmedim' diyorsa bu daha da büyük bir ayıptır."

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Muhittin Böcek'i, yıpratmaya yönelik iftiraları nedeniyle kınadığını dile getirdi.

Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki başkan Menderes Türel döneminde gerçekleştirilen Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki işletmelere yönelik ihaleyi mevzuat, yasa ve yönetmeliğe uymadığı, kamunun zarara uğratıldığı gerekçeleriyle tek taraflı iptal ettiklerini bildirmişti.

Konyaaltı Sahili Projesi işletme ihalesinin iptalini ve geri alınmasını isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin aleyhine açılan davayı kabul eden Antalya 2. İdare Mahkemesi ise yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.