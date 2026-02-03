Antalya'daki Otobüs Kazası: 10 Kayıp

ANTALYA'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 10 kişiden Aslı Çevik (47) ile Resmiye Göktepe (62), memleketleri Eskişehir'de toprağa verildi. Manavgat'taki bir turistik otelde eğlence müdürü olan Aslı Çevik'in ailesini ziyaret için kente geldiği, geri dönmek için otobüs bileti aldığı ancak seferi kaçırdığı için bir gün sonraki sefere bilet alıp kaza yapan araca bindiği öğrenildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde önceki gün 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü devrildi, 10 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenlerden Manavgat ilçesinde bir turistik otelde eğlence müdürü olan Aslı Çevik ile Resmiye Göktepe'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Eskişehir'e getirildi. Aslı Çevik için Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Ömer Ağa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesinin yanı sıra Aslı Çevik'in arkadaşları katıldı. Çevik, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aslı Çevik'in, ailesini ziyaret için kente geldiği, bir süre sonra da geri dönmek için Antalya'ya otobüs bileti aldığı ancak seferi kaçırdığı için bir gün sonraki sefere bilet alıp kaza yapan araca bindiği öğrenildi.

GÖKTEPE DE GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kazada ölen Eskişehirli Resmiye Göktepe'nin (62) cenaze namazı ise 100'üncü Yıl Camisi'nde kılındı. Cenazeye yakınlarının katıldığı Göktepe, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.