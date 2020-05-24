Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi plakalı otobüsleri bayramda yolcularını ücretsiz taşıyacak.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar, ücretsiz taşıma uygulamasından yararlanabilecek.

Uygulamadan, pazar günü sokağa çıkma izni olan ve daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ulaşım kartları geçici olarak kapatılan 65 yaş üstü vatandaşlar yararlanamayacak.

- Kemer Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Kemer ilçesinde başlattığı Cumhuriyet Meydanı Yenileme Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, 4 bin metrekareyi kapsayan projede, mevcutta bulunan süs havuzları, demirli ve demirsiz beton inşaat yapıları kaldırılarak zemine yaklaşık 1500 metreküp dolgu malzemesi serildi.

- Konyaaltı'nda sinemaseverler 'arabada sinema' ile moral bulacak

Konyaaltı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlar için arabada açık hava sineması gösterimleri başlatacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk gösterimin 30 Mayıs Cumartesi akşamı Uncalı Mahallesi'ndeki pazar yerinde "Aile Arasında" filmiyle başlayacağı bildirildi.

-Komşu Dayanışma Sistemi'ne katılımlar artıyor

Muratpaşa Belediyesi tarafından oluşturulan Komşu Dayanışma Sistemi'ne katılımlar artıyor.

Evlerde çocuk bakıcılığı, temizlik işleri yaparken ya da günlük yevmiyeli başka bir işte çalışırken salgın dolayısıyla işsiz kalanlara destek için kurulan sisteme Antalya iş dünyası, hemşeri, kültür ve dayanışma dernekleri, sivil toplum kuruluşları da yardımda bulundu.

- Kepez Belediyesi'nden bayram korteji

Kepez Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe sakinlerine bayram heyecanını balkonlardan yaşattı.

Belediyenin kültür tırı ve nostaljik araçların yer aldığı bayram korteji ilçenin dört bir yanını gezdi. Rengarenk şekerlerle süslenen kortej araçları Kepezliler tarafından ilgi gördü.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de ilçe sakinlerinin balkonlardan yaşadığı bayram coşkusuna ortak oldu.