Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Seslerin Büyüsü" konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Korosu, "Seslerin Büyüsü" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser perşembe akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Şef Mahir Seyrek yönetimindeki koro, konserde, opera ve operet sevenlerin yakından tanıdığı bestecilerin eserlerinden seçkin örnekleri, piyanist Metin Kiper eşliğinde seslendirecek.

Şen Dul, Çardaş Prensesi, Hoffmann'ın Masalları, La Traviata ve Carmen eserlerinin en bilinen parçalarının seslendirileceği konserde Müge Yıldıran, Arzu Aydoğdumu, Gizem Şener, Seçil Eyilikeder, Tuğçe Oğuzülgen, Atay Ergezen, Burak Pektaş ve Onur Aspaslan solist olarak sahne alacak.