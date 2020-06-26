ANTALYA Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu
Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu (1)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), annelik sevinci yaşadı.
Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu (1)
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), annelik sevinci yaşadı. Kadavradan alınan rahimle Derya Sert, 4 Haziran'da, Ömer adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getirdi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, saat 11.00'de düzenleyecekleri basın toplantısıyla elişmeleri duyuracak.
ARŞİV GÖRÜNTÜLER
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 11:42 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ANTALYA Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu - Son Dakika
Son Dakika 11:33 Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin 11:19 Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti 11:12 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı 10:56 Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü 10:42 Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada! 10:31 Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 10:28 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 10:19 Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama 10:04 İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı 09:47 Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi 09:36 Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor 09:34 İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek 08:34 Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak 08:14 Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır