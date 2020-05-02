ANTALYA En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor - Son Dakika
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ANTALYA En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor

6 saat önce

En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyorANTALYA'da kaval kemiği olmadan dünyaya geldiği için sol bacağı, 11'inci ameliyatında diz altından kesilen Ali Deniz (14), futbol sevgisiyle yaşama tutundu.

En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor

ANTALYA'da kaval kemiği olmadan dünyaya geldiği için sol bacağı, 11'inci ameliyatında diz altından kesilen Ali Deniz (14), futbol sevgisiyle yaşama tutundu. Ampute Futbol 1'inci Ligi'ndeki takımıyla resmi maçlarda forma giyerek 2 yıldır 'en genç futbolcu' unvanının sahibi olan Ali, koronavirüs nedeniyle ara verilen lige, evde antrenman yaparak hazırlanıyor.

Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde annesiyle günlerce hastanede kalan Ali Deniz, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu. 7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. Protez ayakla yürüyen, koşan, gündelik yaşamına alışan Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini, teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi.

11 YAŞINA KADAR 9 AMELİYAT

11 yaşına kadar 9 kez ameliyat olan Ali, 5 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşın, yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenen Ali, geçen sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, 25 Kasım 2018'de Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.

SOL BACAĞI DİZ ALTINDAN KESİLDİ

Ali, büyüdükçe kısa kalan bacağı için 3 kez kemik uzatma ameliyatı oldu. Kemik gelişiminin kontrolü için 4 ameliyat daha geçirdi. Son uzatma ameliyatının ardından kemikte gelişme olmaması üzerine doktorları, Ali'nin kısa bacağını diz seviyesinden kesmeye karar verdi. Ampute A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Barış Telli'yi örnek alan Galatasaray taraftarı Ali'nin ameliyatı, mart ayında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Ameliyatta Ali'nin sol bacağı diz altından ampute edildi.

HEDEFİ, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Ameliyatın ardından proteziyle yeniden yürümeyi öğrenen Ali Deniz, tedavi süresinin ardından yeşil sahalara döndü. Hayatında ikinci defa yürümeyi öğrenen Ali, maçlarda forma giymeye devam etti. Milli takım formasıyla dünya şampiyonluğunu kazanmayı hayal eden Ali, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada evinde antrenman yapmaya devam etti. 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sürekli evde vakit geçiren Ali, günün büyük bölümünde antrenman yaptı.

KORONAVİRÜS, HAYALİNE ENGEL OLAMADI

Evde futbol topuyla ısınma hareketleri ve top kontrolü çalışan Ali, yeşil sahada futbol oynamayı, takımıyla antrenmana çıkmayı özlediğini söyledi. Evde en büyük destekçisi annesi Gül Doğan ile vakit geçiren Ali, "Koronavirüs nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri hep beraber atlatacağımıza inanıyorum. Ben evde kalarak, sporumu, dersimi yapıyorum. Kitap okuyorum, çeşitli aktivitelerle kendimi geliştirmeye çabalıyorum. Hayalim olan milli takıma ilerleyen yıllarda bilgili bir sporcu olarak gitmek istiyorum. Tek hayalim milli takımla büyük hedeflere ulaşmak. Bu nedenle evde antrenman yapıyorum. Başkaları da evde olsalar bile spordan vazgeçmemeli. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Koronavirüs bir gün geçecek. Herkes hayallerine geri dönecek. Benim tek hayalim futbol. Milli takım forması giymeden asla ölmek istemem" diye konuştu.

ANTALYA En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor

Antalya, Futbol, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 08:44 Kaynak: DHA


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