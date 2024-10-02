Antalya Film Forum Başvuruları Tamamlandı

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(ANTALYA)- 61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleceğin sinemasına yatırımı Antalya Film Forum başvuruları, sona erdi. Forum'a seçilen projeleri değerlendirecek isimler de belli oldu.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bağımsız genç sinemacıların heyecanla beklediği Antalya Film Forum'da hazırlıklar tamamlandı. 7-9 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek Forum'a başvurular tamamlanırken, yeni yapımların ilk adımlarını değerlendirecek jürilerin isimleri de belli oldu.

Bu yıl Uzun Metraj Kurmaca Film 'Pitching' Platformu Jürisi; Yönetmen Yunus Ozan Korkut ile Berlinale İcra Direktörü Mariette Rissenbeek ve Nulook CCO'su Sena Argün'den oluşuyor. Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu Jürisi'nde ise sanat yönetmeni Natali Yeres, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve yapımcı Daniel Vadocky var.

Belgesel Film Work-in-Progress Platformu Jürisi; yapımcı Sevinç Baloğlu, BLU TV Belgesel Bölüm Müdürü ve yapımcı Dilan Karadağ ve belgesel yapımcısı- yönetmen Gökhan Tarkan Karaman'dan oluşurken Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu Jürisi'nde yönetmen Hüseyin Karabey, senarist- yazar Feride Çiçekoğlu ve yönetmen Melisa Üneri yer alıyor.

Forum'un Dizi/ Kısa Dizi Pitching Platform Jürisi'ndeki isimler ise yapımcı Arya Su Altıoklar, GAIN TV Dramalar ve Yapım Koordinatörü Gizem Elgun ve yapımcı Giacomo Durzi.

Yapımcı ve yönetmenleri teşvik ederek projelerin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmayı hedefleyen Antalya Film Forum'a bu yıl; Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu için 45, Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platfromu için 13, Belgesel Film Work-in-Progress Platformu için 19, Dizi/ Kısa Dizi Pitching Platformu için 25 ve Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu için 18 olmak üzere toplam 119 başvuru yapıldı.

Türkiye'nin en büyük sektörel destek platformundan olan Antalya Film Forum, bu yıl toplam 500 bin TL tutarında para ödülü verecek.