Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanı'na yüksek teknolojili çevre güvenlik sistemi
Son Dakika Güncel Haber

Antalya Havalimanı'na yüksek teknolojili çevre güvenlik sistemi

2 dakika önce

Türkiye'nin turizmde dünyaya açılan kapısı olan Antalya Havalimanı'nda yolcu ve uçuş emniyetini daha ileri taşımak amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, yüksek teknolojili Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi'ni devreye aldı.

Antalya Havalimanı'na yüksek teknolojili çevre güvenlik sistemi, System.String[]

Türkiye'nin turizmde dünyaya açılan kapısı olan Antalya Havalimanı'nda yolcu ve uçuş emniyetini daha ileri taşımak amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, yüksek teknolojili Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi'ni devreye aldı.


Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı Antalya Havalimanı'nda yüksek güvenlikli yeni sistem devreye girdi. 'Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi' isimli projeyle havalimanındaki yolcu ve uçuş emniyeti bir adım daha ileri taşınmış oldu.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabı Twitter'dan devreye alınan sistemin detaylarını paylaştı. Keskin, "Faaliyetlerini 'önce güvenlik' anlayışıyla yürüten kuruluşumuz, başta


uçuş emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra yolcu konforu için havalimanlarımızı yüksek teknolojili cihaz ve sistemlerle donatmaya devam ediyor. Bu kapsamda çok önemli bir proje de Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Radarlar, toprak altı fiber optik algılama, IP ve termal kameralar, acil durum müdahale merkezleri ve komuta kontrol merkezinden oluşan 'Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi' hizmete girdi" ifadelerine yer verdi.


"Küresel havacılığın uçuş emniyeti ve güvenliği temelinde büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz"


Keskin, "DHMİ'nin yakaladığı bu yüksek standart, ülkemizin uluslararası denetimlerde mükemmel sonuçlar almasına katkı sağlıyor. Temmuz 2019'da Türkiye'ye verilen 'ICAO Başkanlık Konseyi Havacılık Güvenliği Sertifikası', başarılarımızın küresel otoritelerce tescil edildiğini gösteriyor. Sivil havacılıkta tarih yazan Türkiye'nin güzide bir kuruluşu olarak ulusal ve küresel havacılığın 'uçuş emniyeti ve güvenliği' temelinde büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Havalimanlarımızda gece gündüz fedakarca hizmet vererek bu güzel neticeleri almamızı sağlayan değerli mesai arkadaşlarıma ve tüm güvenlik birimlerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Antalya, Türkiye, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Türk-ABD ortak uçuşuna ilişkin açıklama
İsmi başına dert olan Ersin Akbaş, başkasının yerine hapis yattı Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 12:28:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanı'na yüksek teknolojili çevre güvenlik sistemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]