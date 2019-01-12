Son Dakika Haberleri: Antalya Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında

Antalya Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında

40 dakika önce

Hırsızlık anları güvenlik kamerasındaAntalya'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen O.A. ve H.K. tutuklandı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen O.A. ve H.K. tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat'ta D-400 karayolu üzerinde bulunan mobilya atölyesinin sahibi, geçen çarşamba sabah iş yerine geldiğinde, atölyede bulunan spor aleti dambıllarıyla menteşelerin yerinde olmadığını fark etti. Çalışanlarıyla birlikte atölyede spor aleti dambıllarını arayan iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izlediğinde 2 kişinin atölyesine geldiğini ve bazı malzemeleri aldıklarını görünce Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

AYNI GÜN YAKALANDILAR

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarının incelemesi ve parmak izi çalışmasının ardından atölyeye giren şüphelilerin O.A. ve H.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler jandarma tarafından aynı gün evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında aynı iş yerine daha önce de gece yarısı girdikleri belirlendi. Şüphelilerden O.A.'nın 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ve 'iş yerinden hırsızlık' suçlarından da arandığı tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan O.A. ve H.K. adliyeye gönderildi. Cumhuriyet savcısının sorgulamasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler 'iş yerinden hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINI SÖKMEYE ÇALIŞTILAR

Diğer yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İş yerine yan taraftan gelen şüpheliler, kapının üzerinde bulunan güvenlik kamerasını fark ettiği görüntülerde yer alırken, biri güvenlik kamerasını sökmeye çalışıyor. Diğer görüntüde ise şüpheliler iş yerinden aldıkları malzemeleri güçlükle yola doğru götürdükleri görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:35 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a Kefilim

Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:15:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]